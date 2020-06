Junuzovic widmete Traumtor Sohnemann Clemens

„Ich habe von diesem Resultat gehört, aber vielleicht waren ein paar Spieler von uns noch gar nicht geboren damals“, scherzte der Salzburg-Coach. Marsch beschäftigt sich lieber mit der Gegenwart, und die stellte sich in Wien-Hütteldorf äußert rosig dar – auch wegen der Stärke bei ruhenden Bällen. „Wir wussten vor dem Spiel, dass wir einen großen Vorteil bei Offensiv-Standards haben“, meinte der 46-Jährige. Seine Mannschaft erzielte gleich fünf Tore im Zuge von Standard-Situationen. Eines davon - das 1:1 durch Noah Okafor - entsprang allerdings einer nicht geahndeten Abseitsstellung von Patson Daka. „Wir brauchen in Österreich den Videobeweis. Für den Schiedsrichter ist es schwierig, so knappe Situationen zu sehen“, erklärte Marsch.