Salzburgs Corona-Kurs wird wieder schärfer

Noch am selben Tag lag das erste positive Testergebnis eines Landesmitarbeiters vor. Am Montag ruderte der stellvertretende Landesamtsdirektor zurück und appellierte an die Führungskräfte, Vorsicht walten zu lassen. „Die Ereignisse der letzten Tage haben gezeigt, dass das Coronavirus mitten unter uns weilt und die Ansteckungsgefahr sehr hoch ist“, heißt es im neuen Schreiben.