214 Fälle von Tierquälerei in der Steiermark

Gemeinsam mit dem zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang präsentierte die steirische Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck am Mittwoch ihren aktuellen Tätigkeitsbericht. Und auch 2019 waren die Anfragen wieder vielfältig und herausfordernd. „Allein 341 Meldungen über den Verdacht von Tierquälerei wurden von uns bearbeitet. Bei 214 Fällen konnte eine tatsächliche Übertretung festgestellt werden“, so Fiala-Köck. Gegenüber 2010 bedeutet das ein Plus von 278,9 Prozent.