„Klar, dass nicht alles aus Tirol ist“

Ein Frühstück ohne Kompromisse

Wir haben in Österreich eine über hundertprozentige Eigenversorgung von Schweinefleisch. Wir exportieren dieses Fleisch. Und importieren anderes.Wir schreien auf, wenn Videos von Tiertransporten öffentlich werden, wenn deutsche Lkw vor heimischen Supermärkten stehen, wenn Bilder aus Massentierhaltungen durch die Medien geistern und kleine Landwirtschaften zusperren, weil sie trotz Nebenverdienst und Förderungen nicht überleben können.Wir schlagen die Zeitungen zu, schalten die Fernseher aus, fahren die Computer herunter - und beißen in unsere Schnitzel, in die Wurstsemmeln und Brettljausen. Weil wir manchmal nicht wissen, dass zwischen den Medienberichten und unserem Frühstück ein Zusammenhang besteht - weil wir es manchmal aber auch nicht wissen wollen.Denn wir haben in Österreich eine über hundertprozentige Eigenversorgung von Schweinefleisch. Wir exportieren dieses Fleisch. Und importieren anderes. Das ist absurd. Das ist real. Alleine dieser Fakt müsste der erste Dominostein in einer Reihe vieler sein. Denn das Tier ist vor dem Gesetz eine Sache. Haltungsformen mit Vollspaltenböden sind Alltag. Tiertransporte um die ganze Welt Normalität. Milch- und Fleischpreise unter jenen von Mineralwasser sind Realität. Verpackungen, die Regionalität und Tierwohl suggerieren, gängig - und ein Unternehmen, das gegründet wurde, um „dem Wunsch nach Qualität, Regionalität und Verantwortung ohne Kompromisse“ nachzukommen, bezieht „neben österreichischem Fleisch auch qualitätsgeprüftes Fleisch aus Deutschland“ - etwa von Tönnies. Das muss aufhören, - vor dem nächsten Frühstücksbissen. A. Haselwanter