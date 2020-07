Das sind die besten Bewässerungssysteme

Dieses Bewässerungssystem verfügt über mehrer Ventile, die allesamt an den Wasseranschluss angeschlossen und somit gleichzeitig mit Flüssigkeit versorgt werden. Das Besondere daran: Sie können den Timer so einstellen, dass das System nur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Wasserreserven zurückgreift. Für die Zeit, in welcher Sie im Urlaub sind, timen Sie den Zeitpunkt der Bewässerung einfach ganz individuell.