Gasflasche in Flammen: Cobra-Beamte rückten aus

In Waidhofen an der Ybbs schrillten Montagfrüh die Sirenen: In einer Werkstatt geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eine Acetylen-Gasflasche im Bereich des Ventils in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flasche zunächst mit zwei Löschleitungen und einem Wasserwerfer abkühlen und dann in einen nahen Bach bringen. Währenddessen rückte bereits die alarmierte Spezialeinheit Cobra in einem Polizeihubschrauber an. Nach einem gezielten Schuss von der Drehleiter der Feuerwehr aus konnte der Inhalt der Flasche sicher entweichen.