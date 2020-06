Baumeister: „Austria-Lauf macht uns keine Angst!“

Im ersten Duell vor drei Wochen zitterte sich die Austria zu einem 1:0-Sieg. Das war noch vor Baumeisters Rückkehr. „Da hätte die Admira als besseres Team gewinnen müssen.“ Tat sie aber nicht und ist nun bereits seit sechs Spielen gegen die Veilchen sieglos. Den letzten vollen Erfolg gab’s am 24. Februar 2018 in der Südstadt. 2:1 durch Treffer von Schmidt und Grozurek. Mit einem gewissen Ernst Baumeister als Trainer auf der Bank, wo er heute als Unterstützung für Coach Zvonimir Soldo erneut Platz nehmen wird. „Unser Zusammenspiel funktioniert ganz gut.“ Was freilich nur der Klassenerhalt bestätigen könnte.