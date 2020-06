Black Eyed Peas: Langsamer Abgesang einer Kultband

Freilich versprühen die Songs gewohntermaßen Partystimmung und gute Laune, aber neben dem fehlenden Tiefgang (außer dem leidlich bemühten „News Today“, wo man Coronakrise und Medienkritik auf einmal unterbringt) fehlt es der Band schlichtweg am guten Songwriting. Die textlichen Preziosen pendeln zwischen „you got the best ass in the world“ und „Braaataatata“ und wenn Will.I.Am dann auch noch auf Spanisch rappt, scheint der letzte Funken Authentizität zuungunsten von Anbiederung verloren gegangen zu sein. „Feel The Beat“ hätte die Band gerne, nur fühlt man leider ziemlich wenig, wenn man sich eine knappe Stunde durch die bemühten Songs kämpft. Die Black Eyed Peas haben in ihrer Karriere mehr als 80 Millionen Alben verkauft, mittlerweile ist diese Zahl aber auch nur mehr ein Mahnmal dafür, wie gut und prägend man in grauer Vorzeit einmal war. Will.I.Am propagiert in Interviews gerne, dass Latin-Music der neue Pop wäre - das mag stimmen, aber dafür müssen auch die Song passen…