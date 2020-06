Leipzig: Blamagen-Serie als Quittung für Verkauf?

Nun, Napoli geht es gut. Kürzlich gewann man den italienischen Cup, in der Meisterschaft geht es mit Trainer Rino Gattuso aufwärts. Der Deutsch-Italiener bestritt mit seiner Mannschaft schon sechs Spiele und traf einmal. Wohingegen Leipzig? Mit den Ostdeutschen ging es sofort bergab. Denn: Es fehlte der Mann in der Mitte, der für die Balance zuständig ist und alle seine Zweikäpfe gewinnt. So jemand reißt die Anderen mit. Wenn man so jemanden einfach gehen lässt, versteht das niemand.