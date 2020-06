Sommer-Volksfest: Salzburger Dult wird nachgeholt

Eine Fahrt in der Achterbahn, eine Runde im Karussell und dazu ein kühles Bier und eine Bratwurst: Auf all das mussten viele Salzburger heuer zu Pfingsten verzichten. Die strengen Coronabestimmungen der Bundesregierung erzwangen eine Absage der traditionellen Dult im Messezentrum. Seit Beginn dieser Woche ist klar: Ab sofort darf das Messegeschäft wieder starten, die Messezentren können wieder ihre Pforten öffnen. Die Dult soll deshalb noch in diesem Jahr nachgeholt werden - allerdings in einer stark abgespeckten Form.