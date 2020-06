Betrüger nehmen Senioren aus - Suche nach Opfern

Mit einem besonders perfiden Trick erschlichen sich der 43-jährige „Arzt“ und seine „Krankenschwester“ (46) das Vertrauen ihrer Klienten. Sie klopften an die Tür, stellten den teils hochbetagten Opfern eine Erhöhung des Pflegegeldes um 250 Euro in Aussicht und zahlten diese sofort in bar aus - der Köder war gelegt!