Wilde Verfolgungsjagd endete bei Raststation

Gegen 16.50 Uhr langte bei der Polizei die Anzeige ein, dass ein offenbar alkoholisierter Pkw-Lenker auf der Weizer Straße B72 aus Richtung Graz in Richtung Weiz fahre. Einen ersten Anhalteversuch im Bereich Fasslberg missachtete der Lenker und fuhr in Richtung Weiz davon. Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf. Die Fahrt führte über Weiz, St. Ruprecht an der Raab nach Gleisdorf, wo der Pkw-Lenker auf die Autobahn in Richtung Wien auffuhr.