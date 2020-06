ÖFB-Teamchef Foda: Waschstraße statt EURO-Stress

„Krone“: Herr Teamchef, eigentlich hätte dieses Wochenende die EURO beginnen sollen. Freitag Eröffnungsspiel, Sonntag Österreichs erstes Gruppenmatch in Bukarest. Denken Sie in diesen Tagen öfter als üblich an die Endrunde?

Franco Foda: Erst am letzten Dienstag haben wir mit unserem Trainerteam eine Videobesprechung gehabt. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass wir normalerweise gerade in Seefeld wären und unsauf das erste Match vorbereiten würden. Wenn ich jetzt in meinen Terminkalender schaue, sehe ich, dass heute taktisches Verhalten im Spiel gegenden Ball am Programm gestanden wäre.