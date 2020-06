15 neue Wohnplätze für Jugendliche in ganz Tirol

Es ist eine politische Debatte, die seit dem „Krone“-Bericht im April 2018 mit der Schlagzeile „Rätsel um den Tod von drei Mädchen in Innsbruck“ begonnen hat. Die drei Jugendlichen im Alter von gerade einmal 15, 16 und 17 Jahren gehörten demselben Betreuungsnetz in der Tiroler Landeshauptstadt an, waren tablettensüchtig und starben an einer Überdosis Praxiten.