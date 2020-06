Poker-Mafia hortete Kokain, Geld und Gold

Großer Schlag gegen die organisierte Glücksspiel- und Drogenkriminalität durch die Tiroler Polizei: In den frühen Morgenstunden des Dienstags wurden an mehreren Orten fünf Männer und zwei Frauen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in einer Wohnung in Innsbruck seit Sommer 2018 illegale Pokerrunden in großem Stil veranstaltet und dabei überdies Drogen verkauft zu haben.