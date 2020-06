Pensionistin erhielt „Garage“ für ihren Rollstuhl

Mitte Jänner wandte sich Gerda B. verzweifelt an die Ombudsfrau. Die 72-jährige Pensionistin, sie lebt alleine in einer Gemeindewohnung in Wien, ist wegen ihres Gesundheitszustands auf den Rollstuhl angewiesen. Weil der elektrisch angetriebene Rolli zu breit für den im Wohnhaus befindlichen Lift ist, stellte die Leserin bei Wiener Wohnen einen Antrag auf eine Rollstuhlbox. Diese sollte vor dem Gemeindebeau aufgestellt werden. Doch von der Stadt Wien wurde Frau B.s Begehr abgelehnt. Denn das Einstellen von brennbaren oder explosiven Gegenständen - und ein solcher sei die elektrische Fortbewegungshilfe - sei nicht gestattet. Frau B. wandte sich in der Folge Hilfe suchend an die „Krone“.