Corona-Krise trifft Frauen besonders hart

Kluft in ganz Europa

In der EU haben 6,2 Prozent der Frauen zwischen 65 und 74 überhaupt keine Pensionsansprüche, heißt es in der Untersuchung weiter. In Österreich ist dieser Anteil deutlich höher: 18,4 Prozent der Frauen über 65 Jahre haben laut der Untersuchung keine Pensionsansprüche. Nach Abzug von Hinterbliebenenrenten betrage dieser Anteil noch immer 11,4 Prozent, bei Männern nur 0,6 Prozent. Auch in Malta (34 Prozent), Spanien (27 Prozent), Belgien (17 Prozent), Irland (16 Prozent) und Griechenland (13 Prozent) haben große Anteile der weiblichen Bevölkerung keine Pensionsansprüche.