Naturpark Ötztal startet ab Donnerstag durch

Die Natur hat in der Corona-Zeit zweifellos an Bedeutung gewonnen. Davon werden laut Experten die insgesamt fünf Tiroler Naturparks profitieren. So auch der Naturpark Ötztal. Zum Start der Sommersaison am kommenden verlängerten Wochenende hat sich das Naturpark Haus in Längenfeld natürlich herausgeputzt und lädt ab Donnerstag zur „Multimedialen Natur Erlebnis Ausstellung“.