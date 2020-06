Sechsfach-Nachwuchs bei Präriehunden in Schönbrunn

Lebensraum schwindet

Der vermeintliche Kuss unter Präriehunden ist übrigens nur „ein intensives Beschnuppern. Auf diese Weise erkennen sie, wer zur Familie gehört“, so Hering-Hagenbeck. Die etwa 30 Zentimeter großen Schwarzschwanz-Präriehunde sind in der nordamerikanischen Steppe heimisch und bewohnen heute nur noch rund zwei Prozent ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes. „Die Bestände der Präriehunde sind derzeit noch nicht gefährdet. Doch ihr Lebensraum schwindet durch die zunehmende Landnutzung für Ackerbau und Viehzucht. Unsere Präriehunde sind deshalb wichtige Botschafter für die charakteristische Landschaft der Prärie und ihre teils gefährdeten Bewohner“, so Hering-Hagenbeck.