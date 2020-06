Cathy packt über ihre Hochzeit mit Lugner aus

Cathy Lugner hat in einem Interview über den „schönsten Tag in ihrem Leben“ ausgepackt. Als sie am 13. September 2014 in der herrlichen Kulisse des Schlosses Schönbrunn in Wien dem um viele Jahre älteren Richard „Mörtel“ Lugner das Jawort gab, „waren 1000 Menschen vor Ort“ und die TV-Kameras liefen heiß. Es sei schön gewesen, das mit so vielen zu teilen, aber einiges würde sie gerne aus ihrer Erinnerung streichen: Wie etwa ihr Hochzeitskleid. Das sei „schrecklich“ gewesen.