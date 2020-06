Hartberg: Wenn Finanzvorstände Ordner spielen

Der Underdog der Fußball-Bundesliga will es wieder tun! Zuletzt hauten die Steirer von Coach Markus Schopp mit dem 2:1 beim LASK, das Goalgetter Dario Tadic in Minute 93 fixierte, aus den Socken. Jetzt kommt Meister Salzburg nach Hartberg. Und man will sich nicht verstecken. Hinter den Kulissen musste beim TSV für das erste Corona-Heimspiel in der Profertil-Arena einiges erledigt werden.