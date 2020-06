Frau vergiftete Getränke im Supermarkt - Festnahme

Nach derzeitigem Stand seien keine weiteren manipulierten Flaschen aufgetaucht, so die Ermittler. Es seien 40 Geschäfte kontrolliert worden, in denen die Verdächtige eingekauft haben soll. Die schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene Tatverdächtige kommt vorläufig in eine forensische Psychiatrie. Sie machte bislang zu den Vorwürfen keine verwertbaren Angaben, ihr Motiv bleibt unklar.