83-jähriger Steirer setzte eigenes Haus in Brand

Gegen 21.30 Uhr war das Einfamilienhaus am Mittwoch in Brand geraten, wobei der 83-jährige Hausbewohner verwirrt aber unverletzt von Einsatzkräften am Einsatzort angetroffen werden konnte. Nach den Ermittlungen der Brandgruppe des Landeskriminalamts stellte sich heraus, dass der 83-Jährige den Brand offenbar selbst gelegt hatte. Dabei verschüttete er Benzin im Haus und entzündete es.