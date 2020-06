Skandal: Spielerfrau kostet Serbien-Kicker den Job

Am Donnerstag wurde Katai vom Klub vorgeladen. Jetzt der Paukenschlag! „Galaxy trennt sich in beiderseitigem Einvernehmen von Aleksander Katai“, heißt es in einer Stellungnahme des Klubs. „Galaxy steht entschieden gegen Rassismus jeglicher Art, gegen Rassismus, der Gewalt fordert oder die Bemühungen derjenigen herabsetzt, die sich für Gleichstellung engagiert.“