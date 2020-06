Weil Straßen verwechselt werden: Neue Postleitzahl

Die Ringstraße und Bruno-Kreisky-Straße in Klagenfurt sind bekannt, jene mit den gleichen Namen in Niederdorf aber offenbar nicht so sehr. Weil beide Straßen aber unter derselben Postleitzahl, nämlich jener der Landeshauptstadt laufen, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Verwechslungen.