Graz und Umgebung bekommt zwei Vergnügungsparks

Ein Bierzelt mit wechselndem kulinarischen Angebot und Fahrgeschäfte, die die Hälfte der Fläche bedecken sollen – so ambitioniert ist der Plan von Rene Neubauer für den „Family Park“ in Puntigam. Am Innovationspark 10 versammeln sich verschiedene Schausteller, die Ausschank wird Neubauer betreiben. „Es ist Zeit, den Menschen wieder ein Lachen ins Gesicht zu zaubern“, sagt er. Ausstehende Genehmigungen hofft man schnell zu bekommen.