Rausschmiss per WhatsApp

Die Zahl der Arbeitslosen in Corona-Zeiten ist hoch wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Ein besonders krasser Entlassungsfall wurde der Produktionsgewerkschaft bekannt. Ein Leiharbeiter wurde am 24. März von seiner ebenfalls in Salzburg tätigen Firma per WhatsApp-Nachricht über die Beendigung seines Dienstverhältnisses informiert - mit der Aufforderung, die einverständliche Lösung als Austrittsgrund zu bestätigen.