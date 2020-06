WKÖ und vida einigen sich bei Laudamotion-KV

Rasche Zustimmung von Airline gefordert

„Jetzt wäre es wichtig, dass das Unternehmen diesen Kollektivvertrag umsetzt, damit die Basis Wien und damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder eine Perspektive haben“, so Handerek. Denn in der letzten Phase der Verhandlungen spätnachts habe es keine Abstimmung mit dem Unternehmen mehr gegeben. „Jetzt liegt es an Laudamotion und Ryanair, den KV-Abschluss der österreichischen Sozialpartner zu akzeptieren und damit die Arbeitsplätze seiner Beschäftigten und den Standort am Flughafen Wien zu retten“, vermerkt Hebenstreit. Eine am Donnerstag angekündigte Pressekonferenz der Fluglinie wurde allerdings auf nächste Woche verschoben.