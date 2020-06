„Chaos pur“ am Steirischen Kammermusikfestival

„Es ist ein Festival, das es in 25 Jahren so noch nicht gegeben hat“, schreibt Festival-Leiter Holger Hütter im Programmfolder. Und das ist natürlich zu einem gar nicht so kleinen Teil den Corona-Bedingungen geschuldet. Trotz allem bleibt man seinem Motto „Nachhalltig“ treu und setzt in den 17 Konzerten auf die „Liebe zu dem, was Nachhall hat“.