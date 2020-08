Darum ist eine Beschichtung sinnvoll

Jeder kennt die Situation: Man möchte etwas in einer Pfanne anbraten, passt kurz nicht auf und prompt klebt das Gebratene in verbranntem Zustand in der Pfanne. Damit das nicht passiert, setzen die meisten Menschen heutzutage auf beschichtete Pfannen. Dabei handelt es sich um Modelle, deren Pfannenkörper mit einer zusätzlichen Schicht eines bestimmten Materials, zum Beispiel Keramik oder PTFE, versehen wurde. Diese Beschichtung verhindert, dass Speisen in der Pfanne ankleben.