Grazer in USA: „Auf die Polizei ist kein Verlass“

Er packte seine Familie, stieg ins Auto und fuhr nach Norden, bevor es dunkel wurde. „Wir haben die Nacht in einem Hotel in Aguora Hills verbracht, konnten jedoch heute wieder in unser Haus in Santa Monica“, so Josef H. Sein Sohn sei „mit dreieinhalb Jahren zum Glück noch zu klein, um zu verstehen, was hier gerade passiert“, erklärt der besorgte Familienvater.