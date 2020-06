Betrunkener Linzer crashte gleich drei Fahrzeuge

Einen Verkehrsunfall mit schwerem Sachschaden verursachte am Pfingstsonntag gegen 5 Uhr ein 29-jähriger alkoholisierter Linzer in der Wiener Straße in Linz. Er fuhr mit seinem Pkw Richtung stadtauswärt und verlor auf Höhe des Hauses Wiener Straße 213 die Kontrolle über sein Fahrzeug, wo er frontal gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Kleintransporter prallte.