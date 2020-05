Bayern-Vertragsverlängerung: Alaba ziert sich

Cheftrainer Hansi Flick, Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Herbert Hainer, alles große Namen bei Bayern München, die sich schon für den Verbleib des Österreichers in Bayern ausgesprochen hatten. Und das mit Lobeshymnen an den Donaustädter. Doch am Samstag im ZDF-Sportstudio zeigte der ÖFB-Teampspieler, dass seine Vertragsverlängerung bei den Bayern keineswegs fix ist. Und vor dem erneuten Titelgewinn der Bayern können die Fans schon gar nicht damit rechnen.