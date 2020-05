Arminia Bielefeld bleibt weiter auf Aufstiegskurs!

Die seit zehn Spielen unbesiegten Bielefelder um den Österreicher Manuel Prietl kamen am Samstag bei Holstein Kiel in der Nachspielzeit zu einem 2:1 und haben vor den Spielen der Konkurrenten am Sonntag acht Punkte Vorsprung auf Rang drei. Im Abstiegskampf verpasste der seit fünf Spielen sieglose 1. FC Nürnberg beim 0:0 gegen den VfL Bochum einen Sprung nach vorn.