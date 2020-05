Kopfweh bei kleinen Bier-Brauern

„Die staatliche Unterstützung ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, betont die Hopfenspinnerin. Auswege fand sie wie viele andere Produzenten im Online-Handel. Ihre Kunden selbst mit Bieren aus Niederösterreich versorgt haben auch die Brauschneider aus Schiltern bei Langenlois. Seit drei Jahren brauen Felix und Michael Schneider hier ihre Spezialitäten - jetzt machten sie selbst Touren, um ihre Kunden etwa in Wien zu beliefern. Dass er schon immer auf den Mix aus stationärem und Online-Handel gesetzt hatte, kam Markus Führer von der Gablitzer Brauerei zugute. Seine Brau- und Gärkessel blieben auch in der Krise nicht leer. Sein schönster Tag: der 14. Mai, als er rechtzeitig vor der Wiedereröffnung seine Gastrokunden in der Region beliefern konnte. „Im Schnitt hatten wir hier ein Minus von 40 Prozent“, so Führer. Was den Versand betrifft, konnte er heuer sogar deutlich zulegen.