Weissenberger: Fans werden weiter zum LASK stehen!

krone.tv: Apropos „auf den Kopf stellen“: Ausgerechnet jetzt, da man sich in Linz anschickt, es als Underdog mit den Großen bishin zu Red Bull Salzburg aufzunehmen, da man in der Liga und sogar in Europa von Erfolg zu Erfolg eilt, gibt man sich im Frühjahr die Blöße, gegen die Coronavirus-Regeln der Bundesliga zu verstoßen. Wie geht es Ihnen damit?

Weissenberger: (seufzt) Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht: „Was haben sie jetzt wieder gemacht?“. Tja, irgendwo haben sie sich wahrscheinlich danach gerichtet, dass sie alle zwei Tage (auf das Coronavirus, Anm.) getestet haben und die Tests immer negativ gewesen sind, und dann gedacht: „Ja, machen wir es! Trainieren wir halt!“ Vielleicht hätten sie bei der Bundesliga anfragen sollen, ob das möglich wäre, wenn man so oft testet und es stets negative Ergebnisse gibt. Man hätte aber auch mit den anderen Bundesliga-Vereinen kommunizieren sollen - da wurde sicher ein Fehler gemacht! Es ist halt schade, dass sie sich jetzt mit dieser Aktion vielleicht um die Meisterschaft bringen könnten - um alles, was sie sich so mühsam aufgebaut haben ...