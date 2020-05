Mit Charme und Ideen der Masse entgegen

„Das Sieben“

Zurück in den Bezirk Kufstein, in das Gesundheitsressort „Das Sieben“ in Bad Häring. Im modernen Bau, der in eine sanfte Hügellandschaft eingebettet liegt, ist für den „Restart“ nach Corona alles auf Schiene und das für einen Urlaub, der gesund macht, wie Chefarzt Wolf-Dietrich von Bessing betont.