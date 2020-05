Ältester Mann der Welt mit 112 Jahren gestorben

Der laut dem „Guinness“-Buch der Rekorde älteste Mann der Welt ist in Großbritannien im Alter von 112 Jahren gestorben. „Mit großer Trauer gibt die Familie Weighton den Tod unseres geliebten Bob Weighton bekannt“, teilte seine Familie am Donnerstag mit. Der ehemalige Lehrer und Ingenieur aus der englischen Grafschaft Hampshire sei am Morgen friedlich entschlafen, erklärten seine Angehörigen.