Zittern um gut 130.000 Jobs allein in Salzburg

Exakt 50,1 Prozent der Salzburger Beschäftigten sind mittlerweile in der Virus-Krise zur Kurzarbeit angemeldet oder gar arbeitslos – damit liegt unser Bundesland auf Platz eins im Österreich-Schnitt. „Es wird Anreize von politischer Seite brauchen, um die Menschen wieder in die Beschäftigung zu bekommen“, so Arbeitsmarktexperte Dénes Kucsera von der Agenda Austria.