Spielberg ist bereit für die Formel-1-Show

Die Motorsportwelt fiebert dem Geister-Doppelpack der Formel 1 am 5. und 12. Juli in Österreich entgegen. Am Red Bull Ring in Spielberg ist man - in Erwartung des grünen Lichts seitens der Regierung - schon längst bereit, dort dröhnen nicht nur die Rasenmäher, sondern seit Wochen auch schon wieder die Motoren. Die „Steirerkrone“ machte sich beim Lokalaugenschein ein Bild.