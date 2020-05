Sonderspielplan im Juni für jeweils 100 Besucher

Los geht es bereits in der kommenden Woche: Ab Donnerstag steht an vier Abenden der „Musenkuss“ auf dem Programm. Publikumslieblinge wie Tetiana Miyus, Wilfried Zelinka und Sieglinde Feldhofer werden ebenso zu erleben sein wie Pavel Petrov und Dariusz Perczak, die das berühmte Duett „Au fond du temple saint“ aus der abgesagten Premiere von Bizets Oper „Die Perlenfischer“ singen werden. Am 18. Juni gestaltet Tetiana Miyus mit Maris Skuja (Klavier) einen Liederabend unter dem Motto „Gesänge aus Fernost“, Wilfried Zelinka setzt sich tags darauf begleitet von Emiliano Greizerstein mit Schuberts „Schwanengesang“ auseinander.