„Adelige“ Frau versuchte in Tirol Pferd zu stehlen

Ein kurioser Fall beschäftigt die Polizei im Tiroler Unterland: Eine junge Frau hat am Dienstagabend in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) versucht, ein Pferd aus einem Reitstall zu stehlen. Als der 46-jährige Reitstallbesitzer sie an der Flucht mit dem Pferd, auf dem sie bereits saß, hinderte, sagte sie, dass sie „adelig“ sei. Anschließend machte sich die Frau aus dem Staub - mit einem „Drahtesel“.