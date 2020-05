Nächste Corona-Fälle an einer Wiener Volksschule

Der nächste Corona-Alarm an einer Wiener Schule: Nach dem jüngst bekannt gewordenen Fall in Wien-Alsergrund sind am Dienstag auch in einer Volksschule in Margareten drei positiv getestete Covid-19-Fälle bestätigt worden - allerdings erst, als sich teils wilde Gerüchte unter den Eltern der betroffenen Einrichtung wie ein Lauffeuer verbreitet hatten. Insgesamt drei Klassen und deren Lehrer sind ab sofort auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne, der Rest der Schüler soll den Unterricht weiterhin normal besuchen, wie krone.at am Dienstagabend erfuhr.