Die Wilderei-Serie im Flachgau geht weiter

Fünf Wilderei-Fälle haben sich seit November 2018 bereits im Zuständigkeitsbereich der Jagdgemeinschaft St.Georgen/Bürmoos ereignet. Am Donnerstag stießen Jagdgemeinschafts-Leiter Peter Absmanner und seine Kollegen erneut auf die Spuren des Wilderers. „Wir fanden die Innereien von zwei Rehen in einem Bach an der Grenze zu Oberösterreich“, schildert Absmanner.