Termin für Hofübergabe bei Zeller Eisbären steht

Der Termin ist nun offiziell: Am 10. Juni steigt im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See die Generalversammlung der EKZ-Eisbären. Bei der sich wie bereits vermeldet das Septett mit Ulrike Lahoda, Maxim Althukov, Peter Haffner, Anton Riedlsperger, Lars Lindgren, Patrick Schwarz und Hermann Vogl der Wahl stellen wird, um künftig die Geschicke des Traditionsklubs zu leiten. Für den Vorstand alt um Obmann Manfred Pfeiffenberger, der im März seinen Rücktritt verkündet hat, wird es zum Abschied durch die Mitglieder die Entlastung geben.