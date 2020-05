Festspiele stellen Weichen für Sommer

Die größten Fragen im Raum: Was ist mit Orchestern und Chören möglich? Wie darf geprobt werden? Zwar sind Proben ab 29. Mai grundsätzlich erlaubt, Regelungen dazu gibt es aber erst nach Koglers Pressekonferenz. Dabei starten die Salzburger Festspiele schon am 1. Juni in den Probebetrieb. Intendant Markus Hinterhäuser musste sich ohne vorliegende Verordnung bei seinen Planungen für die Kuratoriumssitzung auf sein Bauchgefühl verlassen. Die Öffentlichkeit bekommt im Juni ein detailliertes Festspiel-Programm zu sehen.