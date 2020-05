Epstein: Teenie-„Zuhälterin“ warb Sex-Nachschub an

Epstein, der sich im letzten Jahr in seiner Gefängniszelle erhängte, soll Dutzende von Anwerberinnen an mindestens vier Highschools in der Nähe seiner Villa für seine Dienste benutzt haben. Insbesondere soll er Mädchen, die aus schwierigen Verhältnissen stammten, rekrutiert haben. Die Netflixserie läuft am Mittwoch an.