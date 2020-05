Milchbubis als Räuber: Opfer bei Coup verletzt

Es war noch nicht ganz hell, als der Pensionist Anfang Februar in der Nähe seiner Wohnung in der Jeneweingasse in Wien-Floridsdorf unterwegs war. Doch der kleine Spaziergang wurde bald zum Horrortrip. „Ich konnte gar nicht so schnell schauen und habe anfangs gar nicht realisiert, was da passiert“, schildert der geschockte Mann, der gleich nach dem Überfall Alarm schlug.