Tief Gudrun riss Bäume um

In der Maxglaner Hauptstraße fiel ein Baum auf ein Auto, in der Moosstraße auf eine Stromleitung. Zwei Bäume erwischte es im Gersbergweg, einen in der Fasaneriestraße und einen in der Hellbrunner Allee. Die Feuerwehr musste auch in die Linzergasse. Dort gab es eine verstopfte Regenrinne. „Am Franz-Rehrl-Platz beim Unfallkrankenhaus haben wir das Covid-Zelt gesichert. Das hätte es sonst auf die Straße geweht“, sagt Robert Schmitz-Berger von der Berufsfeuerwehr Salzburg.