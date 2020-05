Unbekannte Wilderer haben bereits 23 Rehe erlegt

Die unbekannten Täter schossen teilweise auch in der Schonzeit auf die Tiere und ließen sie dann am Tatort oder in unmittelbarer Nähe des Tatortes zurück. Zuletzt wurde am Freitag, dem 22. Mai, ein getötetes Reh aufgefunden. Der Jagdgesellschaft Ilztal entstand bisher ein Schaden von mehreren tausend Euro.